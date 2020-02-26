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Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i öldüğü iddiaları olay oldu!

Çocuklar Duymasın dizisindeki Çaycı Hüseyin karakteriyle tanınan tiyatro ve dizi oyuncusu Alpaslan Özmol, hakkında çıkan öldü haberlerine esprili bir dille tepki gösterdi

Hakkında sık sık ‘öldü’ haberleri çıkan tiyatro ve dizi oyuncusu Alpaslan Özmol; namı değer ‘Çaycı Hüseyin’, ölmediğini ispat etmek için basın açıklaması yaptı.

Çığlık filminin ara karakteri hayalet maskeli katil kostümü giyen arkadaşıyla birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan usta sanatçı, Çığlık filminde olduğu gibi sosyal medya kullanıcıları sayesinde her gün ölüm haberlerinin peşinde olduğunu, gece gündüz aranarak yaşayıp yaşamadığının kontrol edildiğini belirterek, asılsız haberlere tepki gösterdi.

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