Trump'ın elindeki Kovid-19 (koronavirüs) kağıdında Türkiye detayı

ABD Başkanı Donald Trump Kovid-19 konusunda Beyaz Saray'da, Pence, Sağlık Bakanı Alex Azar ve sağlık yetkililerinin de katıldığı bir basın toplantısı düzenledi.

Elindeki kağıtta Türkiye detayı

Trump'ın basın açıklaması sırasında elinde bulunan kağıtta koronavirüsle mücadelede en hazır ülkeler görüldü. Trump'ın elindeki bilgilere göre Türkiye, iyi hazırlanan ülkeler arasında olduğu görüldü.

Pence'i görevlendirdi

Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda uzmanlarla çalışması için Başkan Yardımcısı Mike Pence'i görevlendirdiğini açıkladı.

Mücadele için 2.5 milyar dolar fon istedi

Trump, Kongre ile de virüs konusunda yakından çalıştıklarına ve iki parti arasında ortak bir ruh oluştuğuna inandığını belirterek, "Kongreden 2,5 milyar dolar fon istedik. Bunun yeterli olduğunu düşünüyoruz. Ancak Demokratlar, bundan çok daha fazlasını istiyor. Onlar daha fazla para istiyor, biz daha fazla şey yapacağız. Ne kadar para harcamak uygunsa o kadar harcayacağız. Umarım o kadar çok para harcamak zorunda kalmayız." diye konuştu.

"Çin'de hastalığın yayılması bir nebze azaldı"

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de görüştüğünü ifade eden Trump, "Şi çok çalışıyor. Çin'in bildirdiği rakamlara güvenebilirsiniz. Çin'de hastalığın yayılması bir nebze azaldı." dedi.

"Kovid-19'a grip muamelesi yapın"

rump, Amerikan halkına Kovid-19'a "grip" muamelesi yapma çağrısında bulunarak, "Ellerinizi yıkayın, kendinizi temiz tutun. Zorunda olmadıkça, herkesle tokalaşmanız gerekmiyor. Etrafımda soğuk algınlığı ya da grip belirtisi gösteren olursa hemen uzaklaşıyorum. Bu virüse de tıpkı grip gibi davranın." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de 60 kişide görüldü

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar ise toplantıda, şu ana kadar ABD'de 60 kişide Kovid-19 vakası görüldüğünü belirterek, "Kovid-19'un daha da yayılmasını engellemek zorundayız. ABD'de daha çok vakanın olmasını bekleyebiliriz." uyarısında bulundu.