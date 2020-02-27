Fenerbahçeli taraftarlar Ali Koç'a tepki gösterdi
Basketbol Süper Ligi'nde sahasında oynadığı derbide Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe'de taraftarlar, kötü gidişat nedeniyle Ali Koç'u protesto etti.
Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya geldiği Galatasaray'a 80-75'lik skorla mağlup oldu ve rakibine 9 yıl sonra sahasında maç kaybetti.
Sarı-lacivertliler, pazar günü de futbolda rakibine yine yenilmişti.
Taraftarların tepkisi devam ediyor
Maçın ardından bazı sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a seslenen taraftarlar, kötü gidişat için Koç'tan çözüm bulmasını istedi.