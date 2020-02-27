SPOR

Fenerbahçeli taraftarlar Ali Koç'a tepki gösterdi

Basketbol Süper Ligi'nde sahasında oynadığı derbide Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe'de taraftarlar, kötü gidişat nedeniyle Ali Koç'u protesto etti.

Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya geldiği Galatasaray'a 80-75'lik skorla mağlup oldu ve rakibine 9 yıl sonra sahasında maç kaybetti.

Sarı-lacivertliler, pazar günü de futbolda rakibine yine yenilmişti.

Taraftarların tepkisi devam ediyor

Maçın ardından bazı sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a seslenen taraftarlar, kötü gidişat için Koç'tan çözüm bulmasını istedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanı Soylu 'olası İstanbul depremi için büyük İstanbul planı hazırlıyoruz'
Suudi Arabistan umre ziyaretlerini askıya aldı! Diyanet'ten umre duyurusu
Sürücülere iyi haber! Benzinde yeni indirim yolda!
Adana'da kuma almak istediği kuzenini öldürdü: Beni öldürme diye yalvardı
İdlib'de 2 askerimiz şehit! Şehitlerin kimlikleri ve memleketleri belli oldu
Uğurcan Çakır için 4 kulüp kapışıyor! 25'i veren alır
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Survivor 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Adada açlık krizi
İş yerinin önündeki çantaya yuva yapan kuşları böyle görüntüledi
Kandil mesajı 2020 resimli Regaib Kandili tebrik sözleri
İstanbul'da polis belinden silahını alan kişi tarafından vuruldu
Bahçelievler'de otomobili kucağında bebeği olan kadının üzerine sürdü
Spermi çalınan Rıfat Sarıcaoğlu'nun eşi Tülay Sarıcaoğlu kimdir?
Ataşehir'de trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı
Burçe Gürsel kimdir Ece Gürsel'in ablası sperm olayı olay oldu