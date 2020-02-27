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Kaleci Nahuel Guzman'in attığı gol çeyrek finale taşıdı

Tigres kalecisi Nahuel Guzman, Concacaf Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçının uzatma dakikalarında attığı golle takımını çeyrek finale taşıdı.

Tigres kalecisi Nahuel Guzman, Concacaf Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçının uzatma dakikalarında attığı golle takımını çeyrek finale taşıdı.Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (Concacaf) Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında, Meksika ekibi Tigres, sahasında El Salvador temsilcisi Alianza'yı konuk etti. Deplasmanda oynadığı ilk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Tigres, 9'uncu dakikada Enner Valencia ve 17'nci dakikada Andre-Pierre Gignac'ın golleriyle maça hızlı başladı. 23'üncü dakikada tekrar sahneye çıkan Gignac, penaltıdan fileleri bir kez daha havalandırarak farkı 3'e çıkardı. Ancak konuk ekipten PoJuan Carlos Portillo, 33 ve 42'nci dakikalarda attığı gollerle skoru 3-2'ye getirdi. Kaynak: Kalecinin attığı gol çeyrek finale taşıdı

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