POLİTİKA

Süleyman Soylu'dan olası İstanbul depremi için önemli açıklama

İSTANBUL'da beklenen olası depreme ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan son dakika açıklamalar geldi. Bakan Soylu, "Olası büyük İstanbul depremi için büyük İstanbul planı hazırlıyoruz" dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, olası büyük İstanbul depremi için büyük İstanbul planı hazırlandığını söyledi. Anadolu Ajansı'nın Editör Masası programına konuk olan Soylu, "Elazığ ve Malatya'daki depremlerin ardından şu ana kadar 460 milyon lira harcadık." ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları...

- Elazığ'daki depremde yardımları STK'lerin, belediyelerin kendi başına dağıtmasına izin vermedik. Bu, bizim değil Türkiye Afet Müdahale Planı'nın kararı.

- Şu ana kadar Elazığ ve Malatya'da yaklaşık 150 bin kişiye sosyal rehabilitasyon uygulandı. Hem Malatya hem Elazığ olsun, bu kadar hızlı hasar tespitinin yapıldığı başka bir ülke olmamıştır.

- Elazığ ve Malatya'daki depremlerin ardından şu ana kadar 460 milyon lira harcadık.

- Olası büyük İstanbul depremi için büyük İstanbul planı hazırlıyoruz.

- Vatandaşlarımızın yıkılan binaları, acil yıkılacak binaları, çok ağır hasarlı olarak tespit edilen binalarının paralarını, kanunun da önüne geçerek ödemeye başladık.

- Elazığ ve Malatya ile ilçelerinde önümüzdeki nisan ayının sonunda genel  perspektif olarak hayat normale dönecek.

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