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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan "Regaib Kandili" mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Regaib Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Erbaş, mesajında, rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi üç ayların manevi iklimine girildiğini hatırlattı.

Bazı gün ve gecelerin taşıdıkları anlam itibarıyla dini duyguların daha yoğun yaşandığı zamanlar olduğunu ifade eden Erbaş, henüz başında bulunulan üç aylar ve Regaib gecesinin, yaratılış gayesi ve kulluk sorumluluğunu tefekkür etme, davranışları ve beşeri ilişkileri gözden geçirme, hayatın muhasebesini yapma ve Allah'ın sonsuz rahmetine yönelerek günahlardan arınma için büyük fırsat olduğunu vurguladı.

Hazreti Muhammed'in recep ayı girdiğinde "Allahım, recep ve şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi ramazana kavuştur" diye dua ederek bu ayların önemine işaret ettiğini aktaran Erbaş, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bize düşen, bu zamanları fırsat bilerek hamdimizi, zikrimizi, şükrümüzü daha da artırmaktır. İbadet, dua ve niyazlarla Rabb'imizin rızasını kazanmaya çalışmaktır. Tüm rağbetimizi Rabb'imize yönelterek af ve mağfiret arzusuyla gönüllerimizi onun merhametine açmak, bilerek ya da bilmeyerek işlemiş olduğumuz hata ve günahlarımızdan samimi bir şekilde tövbe etmektir. Mübarek gün ve geceler toplum ve ümmet olarak yeniden dirilişe katkı sağlayacak bir heyecanı da beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla bu zamanları vesile kılarak yapmamız gereken, tüm imkanlarımızı nefsimizin hidayeti, ailemizin saadeti, milletimizin izzeti ve Müslümanların vahdeti için çalışmaya hasrederek daha güzel bir dünyanın inşası için gayret etmektir. Allah'a kulluğumuzun ve kullarla hukukumuzun temeline ihlas ve samimiyeti yerleştirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Regaib gecesini tebrik ediyor, bu mübarek gecenin ve üç ayların Müslümanların birlik ve dirliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

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