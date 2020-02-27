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Denizli'de iki otomobil çok fena çarpıştı! Saniye saniye kameralarda

DENİZLİ'de iki otomobil çarpıştı. Bir kişinin yaşamını yitirdiği kaza anları saniye saniye kameralara yansıdı. Bilanço da bir kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin de yaralandığı belirtildi.

Denizli'de otomobil ile taksinin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler kazanın şiddetini gözler önüne serdi. 

Öte yandan kazanın, olay yerindeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülere, otomobil ile taksinin kavşakta süratle çarpışıp, yol kenarındaki elektrik direğine savrulma anları yakalanıyor.

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