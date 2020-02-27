Denizli'de iki otomobil çok fena çarpıştı! Saniye saniye kameralarda

Denizli'de otomobil ile taksinin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Öte yandan kazanın, olay yerindeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülere, otomobil ile taksinin kavşakta süratle çarpışıp, yol kenarındaki elektrik direğine savrulma anları yakalanıyor.