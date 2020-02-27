Sağlık Bakanı Koca sınırda açıklamalarda bulundu! Türk vatandaşlarını uyardı

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ve Ağrı Valisi Süleyman Elban ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki koronavirüs tedbirlerini inceleyen Bakan Koca, daha sonra burada kurulan sahra hastanesini ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Koca, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye İran'dan hava ve kara yoluyla gelmek isteyen vatandaşların olduğunu söyledi. Sağlık taramasından geçirilen kişileri sınır kapısında kurulan sahra hastanesinde gözetim ve izolasyon altında tutacaklarını ifade eden Koca, şöyle konuştu:

"Sınırda bugün oluşturduğumuz sahra hastanesi ve ünitelerini yerinde görmek, var olan bir eksiklik varsa bunu gidermek amacıyla bugün gelmiş olduk. Demin sahra hastanesini ve ünitelerini ziyaret ettim. Vatandaşlarımızla belli bir mesafede iletişim içinde olduk. Bu süreçte Gürbulak Sınır Kapısı'nda aldığımız ve takip ettiğimiz 60 kişi var ve bu kişiler içinde sağlık belirtisi bu anlamda soğuk algınlığı belirtisi olduğunu bildiğimiz 3 kişiyi hastane ortamına aldık. Bunun dışındaki hastalıkları olan Kum ve Meşhed geçmişi olan 10 kişi ayrı bir ünitede barındırıyoruz. Onları daha yakın takip etmek istiyoruz."