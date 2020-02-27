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Kadıköy'de minibüs bir kadını ezdi

KADIKÖY'de ters yönden gelen ve güzergah dışına çıktığı belirtilen minibüs sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına çarparak, ölümüne neden oldu. Vatandaşlar minibüslerin yoğun trafiği atlatmak için güzergah dışına çıktığını söyleyerek tepki gösterdi.

Kadıköy'de güzergah dışına çıkan minibüsün çarptığı yaşlı kadın öldü

Feci kaza dün Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Pendik-Kadıköy hattında çalışan Alican V. kullandığı minibüsle güzergah dışındaki ara yola girdi. Sürücü ara yoldan çıkarken, yolun karşısına geçmeye çalışan Nigar Arkeş'e (87) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın minibüsün altında kaldı. Kadına çevredekiler koşarak yardım etmeye çalışırken, durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Hastanede hayatını kaybetti

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Nigar Arkeş, ambulansla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Minibüs sürücüsü gözaltına alındı

Olay yerine gelen trafik polisi kaza yerinde incelemelerde bulunurken minibüs sürücüsü Alican V. kaza ilgili ifadesi alınması için Göztepe Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Olay yerindeki minibüs çekici yardımıyla polis otoparkına çekildi.

Hem güzergah dışında hem ters yönde gidiyorlar

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar minibüsçüleri hem güzergah dışında, hem de ters yönden gittiklerini belirterek yaşananlara tepki gösterdi. Kazayı gören Burak Engin, "Minibüs kendi yolunda değil. Bir de ters yönden geliyorlar. Kadının bağırmasıyla çıktık baktık. Minibüs kadını ezmiş. Minibüs güzergahı olmamasına rağmen uyarılarımızı yapmamıza rağmen ısrarla minibüs sürücüleri bize tepki gösteriyor. Burada ne polisinin bir önlemi var ne de belediyenin hiç kimsenin bir önlemi yok" dedi.

Olayı gören Yüksel Şahlan, "Trafikten kaçmak için bu yolları kullanıyorlar. Güzergah dışına çıkıyorlar. Başka sokaklarda aynı şekilde. İnsanlara davranışları farklı. Uyarıları dikkate almıyorlar. Belediyeyi ve polisi arıyoruz ama bu çözüm bulunamıyor" diye konuştu

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