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Diyarbakır'da HDP önündeki 2 aile daha evladına kavuştu

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden 2'si daha evladına kavuştu. Halise Alptekin (32) ve Mehmet Emin Alkan (21) ikna çalışmalarıyla terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Diyarbakır'daki HDP binası önüne Çınar ilçesinden gelen Mehmet Nur Alkan, 5 yıl önce kaçırılan kardeşi Mehmet Emin, Mardin'in Dargeçit ilçesinden gelen Şahize Altınkaynak ise 6 yıl önce kaçırılan kızı Halise Alptekin için oturma eylemine katıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, istihbarat ve terörle mücadele birimlerinin ikna çalışmaları sonucu dün 2 terörist ile birlikte terör örgütü PKK'dan kaçan Halise Alptekin ve Mehmet Emin Alkan, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Diyarbakır'a getirilerek, ilk ifadeleri alınan Alptekin ve Alkan, bugün ailesiyle buluşturuldu. İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen buluşmada Mehmet Emin'in annesi Cahide Alkan da yer alırken duygusal anlar yaşandı.

178'inci günde 2 ailenin daha evladına kavuşmasıyla HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden 11'i evladına kavuşmuş oldu.

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