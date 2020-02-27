Balıkesir'de kahvehanede Meral Akşener'e şok HDP tepkisi!

1991 yılında Şırnak’ta terör örgütü tarafından şehit edilen Ayhan Yılmaz’ın kardeşi Rahmi Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile terör polemiğine girdi.

Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i terör örgütleriyle işbirliği yapmakla suçladı. Şehit kardeşi Rahmi Yılmaz, “Bizimle aynı fikirde olduğunuz söylüyorsunuz ama televizyonda bunu söyleyemiyorsunuz. Şimdi gelip bana izah etmeye çalışıyorsunuz" dedi.