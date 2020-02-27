Hande Kazanova 2-8 Mart haftalık burç yorumları

Haftaya Ay ikizler burcundayken iletişimi yüksek bir şekilde başlıyoruz. ikizler burcu iletişim halinde olmak, konuşmak, yazmak, çizmek hareket halinde olmak için çok uygun bir zaman dilimidir. Ama bu pazartesi Güneş ve Ay’ın kare açısının devrede olması duygu ve mantık arasında bocalamaları karşımıza getirecek.



İlişkilerden yana bu hafta çok şansımızın olduğunu düşünmeyebiliriz salı günü bu anlamda dikkatli olmakta fayda var çarşamba günü Merkür kova burcuna geçerek gerilemeye devam edecek. 10 Marta kadar iletişimimize dikkat edelim ve perşembe günü Venüs’ün boğa burcuna geçmesiyle beraber ilişkilerden alacağımız tatminin ilişkilerden göreceğimiz bir takım güzelliklerin hayatınızda yer etmeye başladığını fark edeceksiniz.