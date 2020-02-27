Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib'de 3 şehidimiz var. "

İDLİB'de dün 2 askerimizin şehit olmasının ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir son dakika haberi daha geldi.

Erdoğan, AK Parti Siyaset Akademisi toplantısında şehit haberini şu sözlerle duyurdu:

- İdlib'te 3 tane şehidimiz var, rejim güçlerinin kaybı çok büyük, mücadele orada hala devam ediyor, edecek. Ruslarla görüşmeler devam ediyor, edecek, fakat biz şunu söylüyoruz, biz Adana mutabakatı ile İdlib'deyiz. Bizi taciz eden kim olursa olsun tepesine bineriz. Rusya ve İran'ın desteği olmasa Esed'in ayakta olması mümkün değil. Biz bu bölgede terör istemiyoruz. En batısından en doğusuna bu topraklar huzur toprağı olsun istiyoruz.

"Sen de gelip geçicisin"

İç siyasete yönelik açıklamalar da yapan Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

- Geleceğin siyasetçisi ve yönetici adayları sizlerle bazı hususları paylaşmak istiyorum. İnsan fani bir varlık olduğuna göre, siyaset de gelip geçici makamlardır. Ben siyasetçiyim. Ben Cumhurbaşkanıyım. Başbakanım, bakanım. Şu koltuğa oturdum, bir daha kalkmayacağım... Yok böyle bir şey. Sen de gelip geçicisin.