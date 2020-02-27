DÜNYA

Markete gidip alışveriş yapan köpeğin videosu sosyal medyada viral oldu!

Sosyal medya platformu TikTok uygulamasında kaydedilen bir köpeğin alışveriş videosu viral oldu. Videoda köpeğin alışveriş listesini alıp markete gidip gelmesi çok konuşuldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü, hızla yayılırken sosyal medya platformu TikTok uygulamasında ortaya çıkan bir görüntü izleyenleri şaşırttı. 

Video görüntüsünde buzdolabında aradığını bulamayan köpek sahibi, köpeği çağırıp alışveriş listesini çantasına bırakıyor ve markete gönderiyor. Sahibi köpeğine virüsten etkilenmemesi için de maskesini taktı. 

Evden çıkarak aracına binen köpeğin markete gidip geldiği görüntüler günün konusu oldu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Umre ziyaretleri yasaklandı umre parasını ödeyenlerin paraları ne olacak?
Acı haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İdlib'de 3 şehidimiz var
Son depremler Marmaris'te son dakika deprem haberi
İstanbul'daki tarihi kilise satılığa çıkarıldı büyük kriz çıktı
Guardian Gazetesi'ne göre Facebook kullanıcıları bilgilerini satmaya hazır
ABD'den şehit twiti! Bari parasını ödediğimiz F35'leri verin vicdansızlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Erdoğan: "Makamların, milletin emaneti olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız"
Balıkesir'de kahvehanede Meral Akşener'e şok HDP tepkisi!
12 rekatlık nafile namazı nasıl kılınır Regaib Kandili namazı
Ece Erken kendini savundu! 'Tapeleri olan bir kadın...'
İstanbul Pendik'te başörtülü kızın arkasında mastürbasyon yapan sapık kamerada
Kandil simiti tarifi malzemeleri ve kandil simiti yapılışı
Çanakkale'de fırtınanın sürüklediği feribot, karaya oturdu
Coronavirüsü N95 maskesi fiyatları fırladı! Yüzde 1487 zam mı olur bu harita korkuttu