Markete gidip alışveriş yapan köpeğin videosu sosyal medyada viral oldu!

Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü, hızla yayılırken sosyal medya platformu TikTok uygulamasında ortaya çıkan bir görüntü izleyenleri şaşırttı.

Video görüntüsünde buzdolabında aradığını bulamayan köpek sahibi, köpeği çağırıp alışveriş listesini çantasına bırakıyor ve markete gönderiyor. Sahibi köpeğine virüsten etkilenmemesi için de maskesini taktı.

Evden çıkarak aracına binen köpeğin markete gidip geldiği görüntüler günün konusu oldu.