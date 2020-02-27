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Ali Koç Ersun Yanal ve futbolcularla moral yemeğinde bir araya geldiler

Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 kaybettikleri maçın ardından ilk kez Fenerbahçe başkanı Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcularla bir araya geldi.

Fenerbahçe, hafta sonu sahasında oynadığı Galatasaray'a sadece 3-1 yenilmekle kalmamış 21 yıllık Kadıköy geleneği de bozulmuştu. Ali Koç'un tribüne atlaması ve sarı-lacivertli taraftarların Ersun Yanal'ı istifaya davet etmesi camiada kara bulutlar oluşturmuştu.

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından hafta sonu deplasmanda oynanacak Antalyaspor maçı öncesi Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un önderliğinde tüm yöneticiler, teknik ekip ve futbolcularla moral yemeğinde bir araya geldi.

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