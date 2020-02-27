MAGAZİN

Britney Spears çıplak ayakla dans ederken ayağını kırdı

Ünlü şarkıcı Britney Spears, çıplak ayakla dans ederken ayağını kırdı. O anları kayıt altına alan ve daha sonra sosyal medya hesabından videoyu paylaşan Spears'ın kırılan ayağının sesi ise duyanların tüylerini diken diken etti.

Britney Spears, Şubat ayının ilk günlerinde yaşadığı talihsiz olayın görüntülerini Instagram hesabından paylaşınca bir anda olay oldu.

Dans ettiği sırada ayağını kıran 38 yaşındaki Spears’ın kayıt altına aldığı antrenmanı hüsranla bitiyor. Siyah şortu ve sarı spor büstiyeriyle dikkat çeken Spears’ın attığı yanlış adımdan sonra çıkan ses ise oldukça net duyuluyor.

Spears videonun açıklamasını, “Altı aydır dans etmiyordum ve o noktada oldukça kısıtlanmıştım. Biliyorum ayaklarım çıplak. Bu şekilde zemini daha rahat kavrıyorum. Bu arada ayağımın kırılma anını duyabilirsiniz. Üzgünüm biraz fazla gürültülü” şeklinde yaptı.

“BİR ŞEYİ KIRDIĞINDA DAHA GÜÇLÜ İYİLEŞİR”
Britney Spears’ın sevgilisi Sam Asghari de olayı hastaneden bir fotoğraf paylaşarak duyurmuştu. Sevgilisi Spears için, “Bir şeyi kırdığında daha güçlü iyileşir, özellikle konu sen isen” notuyla paylaşmıştı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Beştepe'de sürpriz Erdoğan - Bahçeli zirvesi
Çin’deki Türklerden gazete ilanıyla koronavirüs çağrısı
RB Salzburg - Eintracht Frankfurt maçı ertelendi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken Necmettin Erbakan paylaşımı
Irak'ta koronavirüs nedeniyle maçlar seyircisiz oynanacak
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ali Koç Ersun Yanal ve futbolcularla moral yemeğinde bir araya geldiler
Bakan Hulusi Akar'dan İdlib mesajı! Bugün yarın bunun sonuçları belli olacak
Adetliyken hangi dualar okunur kandilde nasıl ibadet edilir?
Güpegündüz otomobilin içindeki çantayı böyle çaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib'de 3 şehidimiz var. "
Öğretmen ek ders ücretleri 2020 saat başına kaç para oldu?
Markete gidip alışveriş yapan köpeğin videosu sosyal medyada viral oldu!
Tesbih namazı kılınışı nasıl tesbih namazı kaç rekat kılınır?