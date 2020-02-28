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Ramo 8. bölüm fragmanı

Ramo dizisi 8. yeni bölümüyle 3 Mart 2020 Salı akşamı Show TV'de olacak. Ramo'nun bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Ramo 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ramo'nun yeni bölümünde neler olacak? Ramo 3 Mart 2020 Salı akşamı Show TV'de...

Adanalı olan Ramo ve ailesi, uzun yıllar pamuk tüccarlarına ırgatlık yapmıştır. Şimdiyse Çukurova’nın tamamına hakim olan bir ailenin gayrimeşru işlerini yapmak zorundadır.

Ramo ve ailesi; Adana’da yoksul, belalı ve bir o kadar eğlenceli olan bir mahallede kendi kuralları, kendi yasaları ile yaşarlar. Cesareti ve zekasıyla işlerin yürümesini sağlayan kişi ise Ramo’dur.

Gözükara bir delikanlı olan Ramo, ailesinin hak ettiği insanca muameleyi görmesi için, ne pahasına olursa olsun bu adaletsizliğe son vermeye karar verir.

Ramo, çalıştıkları aileye karşı isyan etmek niyetindedir. Ancak aile meclisi buna izin vermez. Fakat Ramo ailesine rağmen harekete geçer. Ve isyan ateşinin ilk fitilini yakar.

Bu yolda Ramo’yu en çok zorlayan şey patronunun kızı Sibel’dir. Birbirlerine duydukları aşkı bastırmak ikisi için de zorlaşmaktadır zira.

Ramo tüm aksiliklere rağmen hedefine doğru adım adım ilerlerken, en yakın arkaşı Boz’un yaptığı bir hata tüm planlarını alt üst eder.

Can dostunun yaptığı hata yüzünden, Ramo hayatının en zor kararıyla karşı karşıyla kalacaktır.

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