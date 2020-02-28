CHP Sözcüsü Faik Öztrak: "CHP olarak, TBMM'yi kapalı oturumla toplantıya çağırıyoruz" -
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İdlib'de şehitleriyle ilgili kısa bir açıklama yaptı. Öztrak "TBMM'yi yarın kapalı toplantıya çağırıyoruz." dedi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İdlib'de durum endişe verici. Çok sayıda şehitlerimizin ve yaralılarımızın olduğu anlaşılmaktadır. MYK toplantımız Genel Başkanımızın başkanlığında devam ediyor. Onlarca şehidimiz varken TBMM'nin sessiz kalmamasını bekliyoruz. TBMM'yi yarın kapalı toplantıya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.