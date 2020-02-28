POLİTİKA

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: "CHP olarak, TBMM'yi kapalı oturumla toplantıya çağırıyoruz" -

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İdlib'de şehitleriyle ilgili kısa bir açıklama yaptı. Öztrak "TBMM'yi yarın kapalı toplantıya çağırıyoruz." dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İdlib'de durum endişe verici. Çok sayıda şehitlerimizin ve yaralılarımızın olduğu anlaşılmaktadır. MYK toplantımız Genel Başkanımızın başkanlığında devam ediyor. Onlarca şehidimiz varken TBMM'nin sessiz kalmamasını bekliyoruz. TBMM'yi yarın kapalı toplantıya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Facebook, Instagram ve Twitter kapatıldı mı neden girilemiyor?
İdlib'de 33 şehit verdiğimiz saldırıyla ilgili Rusya'dan ilk açıklama
Avrupa Parlamentosu'ndan 33 şehit verilen İdlib saldırısı sonrası açıklama!
BM Genel Sekreteri Guterres'ten çağrı! İdlib'de derhal ateşkes ilan edilmeli
İbrahim Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile İdlib krizini görüştü
İdlib şehitleri sonrası Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde sert protesto
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Meral Akşener: "Milletimizin başı sağolsun"
Hulusi Akar İdlib'deki harekat için sınırın sıfır noktasında
Şehit isimleri belli oldu mu İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri
Mucize Doktor 25. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 58. bölüm fragmanı
Regaib kandilinde çekilecek tesbihler hangisi Diyanet
Doğduğun Ev Kaderindir 9. bölüm fragmanı
Adetliyken hangi dualar okunur kandilde nasıl ibadet edilir?