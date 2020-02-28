Edirne'de göçmenler Yunanistan sınırına yürüyor işte o görüntüler
Türkiye'nin Avrupa'ya geçişlerini durdurmama kararı almasının ardından mülteciler, kafileler halinde Edirne'de Yunanistan'a açılan sınır kapılarına doğru yürüyor. Mülteciler ormanlık alandan ya da nehirden geçmeye çalışacak.
SURİYE'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki açıklamalardan sonra Edirne'de bir grup göçmen Yunanistan'a gitmek için sınırına yürüdü. Yunanistan tarafının kapıları kapatması nedeniyle göçmenlerin nehri geçmesi gerektiği belirtiliyor.