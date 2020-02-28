YEREL

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın ailesine acı haber verildi

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın (23) Kahramanmaraş'taki evine şehadet haberi ulaştı.

Şehidin Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'ndeki babaevine gelen Kaymakam Gürbüz Saltaş, Türkoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bozdoğan ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mete Pekmez, şehadet haberini anne Ayşe ve baba Hüseyin Saygılı'ya verdi.

Şehidin ailesi ve yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etti.

Saygılı ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.

Bu arada, 7 kardeş olan Ahmet Saygılı'nın 3 kardeşinin de Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olarak çeşitli yerlerde görev yaptığı öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Saldırı sonrası Hulusi Akar'dan ilk açıklama: 200’ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alındı
Şehitlerimiz için kapıları açtık! Suriyeliler Avrupa'ya böyle gidiyor canlı izleyin
Fatih Altaylı: Rusya, şehit ve yaralıları almak için bile helikopterlerimizi İdlib'e sokmadı
Alçak saldırı sonrası İncirlik'te askeri hareketlilik komandolar sınırda
İdlib şehitlerimizin sayısı kaç oldu? İdlib şehitlerimizin isimleri açıklanıyor
Şampiyonluk vadeden Ersun Yanal dibe vurdu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sabah namazında şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu
Antalya Finike'ye şehit ateşi düştü
Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı İblid şehiti kara haber Kahramanmaraş'ı yıktı
İdlib'deki alçak saldırı sonrası Halep’te TSK'ya destek gösterisi
Tuzla'da çarpışan gemiler yan yattı
Cuma hutbesi konusu 28 Şubat İdlib şehitleri oldu
Edirne'de göçmenler Yunanistan sınırına yürüyor
Tabur ne demek bir taburda kaç asker olur?