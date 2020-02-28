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Hatay Valisi Doğan: "33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur"

İDLİB'den gelen son dakika haberi Türkiye'nin yüreğini yaktı. Hatay Valiliği, İdlib'deki saldırıda şehit sayısının 33'e yükseldiğini yaralıların ise tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

İDLİB'den gelen şehit haberleri yürekleri dağladı. İdlib'de Esed güçleri, Rusların hava desteğiyle bölgedeki TSK unsurları hedef aldı. Bölgeden üst üste acı haberler geldi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, ilk açıklamasında 9 olarak duyurduğu şehitlerin sayısını gece yarısı yaptığı açıklamada 33'e çıkardı. Vali Doğan, yaralıların tedavilerinin sürdüğünü ve hayati tehlikesi olan yaralı olmadığını duyurdu.

İlk olarak 9 asker haberi geldi

İdlib'te rejim güçlerinin Rus güçleri eşliğinde gerçekleştirdiği hava saldırısıyla ilgili ilk açıklama, Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan geldi. Doğan, ilk açıklamasında "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur" dedi. 

Yaralıları Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan aldık

Saldırıda bazı askerlerin de ağır yaralandığını söyleyen Doğan, "Yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye'ye aldık. Hatay'daki devlet hastanelerinde tedavileri devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağolsun " diye konuştu.

Dakikalar sonra acı ikiye katlandı

Bu açıklamadan dakikalar sonra bir kez daha kameralar karşısına geçen Vali Doğan, şehit sayısının 22'ye yükseldiğini duyurdu.

Acı dakika dakika büyüdü

Saat 02:00 sularında bir kez daha kameralar karşısına geçen Hatay Valisi Rahmi Doğan, Reyhanlı'da tedavisi süren 7 askerin daha kurtarılamadığını ve şehit sayısının 29'a yükseldiğini söyledi. Saat 03.45'de yapılan son açıklamayla da şehit sayımızın 33'e ulaştığı öğrenildi.

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