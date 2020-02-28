POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İdlib saldırısı sonrası ilk açıklama

Milli Savunma Bakanı Akar'dan 33 askerimizin şehit olduğu İdlib'deki hain saldırı sonrası ilk açıklama geldi.

Bakan Akar yaptığı açıklamada "Hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla 200’ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alındı. Atışlar sonucu 5 helikopter, 23 tank, 23 top ve obüs, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 309 rejim askeri etkisiz hale getirildi. Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya'nın sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiştir. İlk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen saldırı devam etmiş, bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur. Bu saldırı sırasında birliklerimizin etrafında hiçbir silahlı grubun bulunmadığını belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

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