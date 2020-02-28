Medipol Başakşehir'in rakibi belli oldu

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kopenhag oldu.Abone ol
Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yapıldı. Medipol Başakşehir'in son 16 turundaki rakibi Danimarka temsilcisi Kopenhag oldu.
İşte eşleşmeler
Medipol Başakşehir - Kopenhag
Rangers - Bayer Leverkusen
LASK Linz - Man Utd
Wolfsburg - Shakhtar
Sevilla - Roma
Inter - Getafe
Olympiakos - Wolverhampton
Frankfurt / Salzburg - Basel
Kötü hava koşulları nedeniyle ertelenen ve bugün saat 20.00'de oynanacak Salzburg-Eintracht Frankfurt karşılaşmasının galibi Basel ile karşılaşacak.
Maçlar hangi tarihlerde oynanacak
Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak.
Final maçı Polonya'da
Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.