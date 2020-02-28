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Medipol Başakşehir'in rakibi belli oldu

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kopenhag oldu.

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Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yapıldı. Medipol Başakşehir'in son 16 turundaki rakibi Danimarka temsilcisi Kopenhag oldu.

İşte eşleşmeler
Medipol Başakşehir - Kopenhag
Rangers - Bayer Leverkusen
LASK Linz - Man Utd
Wolfsburg - Shakhtar
Sevilla - Roma
Inter - Getafe
Olympiakos - Wolverhampton
Frankfurt / Salzburg - Basel

Kötü hava koşulları nedeniyle ertelenen ve bugün saat 20.00'de oynanacak Salzburg-Eintracht Frankfurt karşılaşmasının galibi Basel ile karşılaşacak.

Maçlar hangi tarihlerde oynanacak
Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak.

Final maçı Polonya'da
Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.

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