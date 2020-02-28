AK Parti'den İdlib için kapalı oturum teklifi

İDLİB 'deki hain saldırı sonrası AK Parti'den bir son dakika adımı geldi. AK Parti İdlib için TBMM'de kapalı oturum teklifinde bulundu.Abone ol
İdlib'deki saldırının ardından AK Parti'den Meclis'te kapalı oturum için talep geldi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, “Salı günü Meclis'in kapalı oturumda İdlib konusunu ele almasını istiyoruz. Bugün Meclis Başkanlığına başvurumuzu yapacağız. Salı günü kapalı oturumda Savunma Bakanı Hulusi Akar Meclisi bilgilendirme yapacak” dedi.
Bostancı, yeni bir tezkereye ihtiyaç olmadığını, toplantının bilgilendirme toplantısı olacağını belirtti.
CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'in yarın olağanüstü toplantıya çağrılmasına ilişkin partisinin talebini TBMM Başkanlığına sundu.