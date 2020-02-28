BM'den Suriyeli mülteciler açıklaması! Türkiye'ye desteğin artırılması çağrısı

Birleşmiş Milletler, uluslararası topluma Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye'ye verilen desteğin sürdürülmesi ve artırılması çağrısı yaptı.

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Türkiye İdlib'de Esad rejimin hava saldırıları sonucu verdiğimiz 33 şehit sonrası mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin durdurulmaması kararı verdi.

Karar sonrası sınırdan Avrupa'ya göçmen hareketliliği arttı.

Artık Avrupa'nın da meselesi olacak

Artık Suriye ve İdlib, Avrupa'nın da meselesi olacak. Haberin duyulması ile birlikte mülteciler sınıra akın etmeye başlayınca BM'den açıklama geldi.

Türkiye'ye destek çağrısı

Birleşmiş Milletler, uluslararası topluma Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye'ye verilen desteğin sürdürülmesi ve artırılması çağrısında bulundu.