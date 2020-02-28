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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Bilgimiz yoktu görüşmelere hazırız

Esed rejiminin 33 askerimizi şehit ettiği İdlib'deki saldırıyla ilgili başsağlığı dileyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Vurulan Türk birlikleriyle ilgili bilgi yoktu" deyip Rusya'nın görüşmelere hazır olduğunu açıkladı.

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İdlib'de 33 Türk askerinin şehit edilmesi sonrası Rusya'dan üst düzey açıklamalar geliyor.

"İdlib konusunda Putin ve Erdoğan arasındaki anlaşmalara bağlıyız." diyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, şunları kaydetti: Teröristlerle ılımlı muhaliflerin birbirinden ayrılması ortak hedefimiz olmalı. Bu hedefin gerçekleştirilmesi için yapılacakları ortaya koymak birincil önceliğimiz olmalı. Türk ordusu ile her gün temaslar sürüyor. Dünkü koordinasyon bilgileri Suriye ordusuna iletilmişti.

"Bilgimiz yoktu"

Vurulan Türk birlikleriyle ilgili bilgi yoktu. Yaşananlar İdlib anlaşmasının tarafımızdan ihlali değildir. Türkiye'ye başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. İdlib'de gerginliğin azaltılması bölgesinde görev yapan Türk askerlerinin güvenliği için çalışmaya devam edeceğiz. NATO'dan toplantı istemek Türkiye'nin meşru hakkıdır.

"Görüşmelere hazırız"

Suriye'de yaşananlar NATO'nun kuruluş anlaşması maddeleri kapsamına girmez. Rus ve Türk delegeler bugün de görüşmelerini sürdürecek. Aşılmaz engeller olduğunu düşünmüyorum. İdlib konusunda koordinasyon sağlamak için görüşmelere hazırız.

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