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HDP'den İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı

HDP'den İdlib'deki saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Savaş karşısında barışı savunan bütün güçleri sorumluluk almaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

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İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33 asker şehit oldu. HDP, İdlib'deki hain saldırı sonrası açıklama yaptı.

''En gerçekçi yol müzakare''
HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan imzasıyla yapılan açıklamada, TBMM'nin olağanüstü toplanması gerektiği belirtilerek, "Orta Doğu'da içinden çıkılmaz bir hal alan savaş durumunun sona ermesi ve bölgesel barışın gerçekleşmesi için en gerçekçi yolun diyalog ve müzakere olduğunu bir kez daha dile getiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

''Bütün güçleri sorumluluk almaya çağırıyoruz"
Açıklamada, HDP'nin buna benzer üzücü olayların tekrar etmemesi için üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğu belirtilerek, "Savaş karşısında barışı savunan bütün güçleri sorumluluk almaya çağırıyoruz." mesajı verildi.

Başsağlığı ve taziye mesajı
Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleşen saldırı sonucu hayatını kaybeden askerlerin ailelerine ve vatandaşlara başsağlığı ve taziye dileklerinde bulunuldu.

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