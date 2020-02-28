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Uzman Çavuş Batuhan Tank şehit oldu Osmaniye'ye kara haber gitti

İDLİB'te şehit olan 33 askerimizin isimler bir bir belli olmaya başladı. Kahreden şehit haberi Osmaniye'den geldi. Uzman Çavuş Batuhan Tank İdlib'te şehit düştü. 25 yaşında olan Uzman Çavuş Batuhan Tank yeni nişanlanmıştı.

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İDLİB saldırısı sonucu şehit olan 33 askerimizin kimlikleri ve isimler belli olmaya başladı. Şehit ateşinin düştüğü illerden biri de Osmaniye oldu. 25 yaşındakiUzman Çavuş Batuhan Tank şehit oldu haberi baba evine ulaştı. Uzman Çavuş Batuhan Tank yeni nişanlanmıştı

 Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Batuhan Tank’ın Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

İdlib’de Esed’e bağlı rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısında 33 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Uzman Çavuş Batuhan Tank’ın (25) ailesine oğullarının şehit olduğu haberi verildi. İlçeye bağlı merkez Cemalpaşa Mahallesi'nde bulunan şehidin baba ocağına gelen Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan ve askeri yetkililer şehidin babası Ahmet Turan Tank’a oğullarının şehit olduğu haberini verdi. 

Şehit Uzman Çavuş Batuhan Tank’ın bekar olduğu ancak bir süre önce nişanlandığı öğrenildi.

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