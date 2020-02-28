Uzman Onbaşı Recep Bekir İdlib şehidi Tekirdağ'ı yaktı

İDLİB'te şehit olan 33 askerimizin isimler bir bir belli olmaya başladı. Kahreden şehit haberi Tekirdağ'dan geldi. Uzman Onbaşı Recep Bekir İdip'te şehit düştü. 21 yaşında olanUzman Onbaşı Recep Bekir aslen Tekirdağlı

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İDLİB saldırısı sonucu şehit olan 33 askerimizin kimlikleri ve isimler belli olmaya başladı. Şehit ateşinin düştüğü illerden biri de Tekirdağ oldu. 21 yaşındaki Uzman Onbaşı Recep Bekir şehit oldu haberi baba evine ulaştı.

İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Recep Bekir’in Tekirdağ’daki baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit olan 33 askerden 21 yaşındaki Uzman Onbaşı Recep Bekir’in Tekirdağ’daki baba ocağına haber verildi. Askeri personellerin haber vermesiyle şehidin yakınları yasa boğuldu. 15 gün önce İdlib’e gittiği öğrenilen şehit Uzman Onbaşı Recep Bekir’in evine Türk bayraklı asılırken, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı da aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin Hatay Reyhanlı doğumlu olduğu öğrenilirken, Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki baba ocağının bulunduğu sokağa taziye çadırı da kuruldu.