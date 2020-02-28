Alçak saldırı sonrası İncirlik'te askeri hareketlilik komandolar sınırda

İDLİB 'de 33 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası komandolar sınıra gitti. Saldırı sonrası Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nde de hareketli anlar yaşanıyor. Üsten 2 F-16 uçağı ve 1 İHA kalkış yaptı. 1 helikopter ve özel uçak iniş yaptı.

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İdlib'de Esed rejimi tarafından Türk askerine düzenlenen hava saldırısında 33 askerimizin şehit olması sonrası bugün İncirlik Üssü'nde hareketlilik başladı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinde dün 33 askerin şehit olduğu hain hava saldırısı sonrası Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nde de hareketli anlar yaşanıyor. Üsten 2 F-16 uçağı ve 1 İHA kalkış yaptı. 1 helikopter ve özel uçak iniş yaptı. Öte yandan, kargo uçaklarının iniş ve kalkışları da sürüyor.

Komandolar sınırda

Türkiye'nin çeşitli illerinden Suriye sınırına sevk edilen askeri araç ve komando birliklerinden oluşan konvoy, Kilis'e ulaştı. Türkiye'nin farklı kentlerinden yola çıkarılan askeri araç ve personellerin oluşturduğu konvoy, Kilis'e ulaştı. Güvenlik önlemleri altında ilerleyen araç ve personellerin Suriye'de üs bölgelerinde konuşlandırılacağı belirtildi.