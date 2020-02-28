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Trabzonspor sahasında karadeniz takımı Çaykur Rizespor'u konuk ediyor

TRABZONSPOR'da şampiyoluk yolunda ilerleyiş sürüyor. Bordo-mavili ekip, 45 puanla bir maçı eksik olduğu halde lider Başakşehir'in bir puan gerisinde bulunuyor. Karadeniz takımı evinde bir başka Karadeniz takımı, Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

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Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.Medical Park Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde bir maçı eksik 45 puanla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini mağlup edip zirve yolunda yara almak istemiyor. Bordo-mavililerde Ahmet Canbaz, Hosseini, Yusuf Sarı ve Pereira'nın sakatlıkları devam ediyor. Sturridge ve Nwakaeme'nin durumları ise yapılacak son kontrollerden sonra netleşecek.

Campi cezalı, Mikel yerini alabilecek

Arjantinli oyuncu Gaston Campi de kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş maçında kart cezası nedeniyle görev alamayan Obi Mikel, takımdaki yerini alabilecek.

beklenen 11 şu şekilde

Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Costa, Novak, Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Ekuban ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.

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