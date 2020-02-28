İstanbul'da otogarda göçmen yoğunluğu 

TÜRKİYE'nin sınır kapılarını açması üzerine Türkiye’de birçok farklı ülkeden gelen göçmenler, İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti..

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Edirne otobüslerine sabah erken saatlerde binen bir çok kişi sınıra gitmek üzere yola çıktı. Cezayirli olan Ahmet ve Al Abbah, Yunanistan’a gideceklerini belirtti.

Al Abbah gideceği yönü ise, “Edirne, Yunanistan, Makedonya, Almanya” diye sıraladı. Bir başka göçmen ise Edirne’den Avrupa’ya gideceğini söyledi.

Zeytinburnu 58. Bulvar'da Suriyeliler toplandı

İstanbul'da Zeytinburnu 58. Bulvar'da da göç etmek isteyen Suriyeliler toplandı. Bazı Suriyeliler buradan İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gitti. Bazıları ise kendi araçlarıyla Edirne'ye doğru yola çıktı.