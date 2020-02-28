HABER /  YEREL

Cuma namazında okunacak hutbenin konusu İdlib şehitleri!

SURİYE'nin idlib kentine kalleşçe yapılan hava saldırısı sonrası 33 askerimiz şehit düştü. Bugün yapılacak cuma namazında ise İdlib şehitleri ve birlik, beraberlik mesajları içeren hutbe okunacak. Hutbenin ayrıntıları şöyle..

Abone ol

Diyanet İşleri Başkanlığı, camilerde verilecek cuma hutbesinin konusunu 'Hak uğrunda mücadelemiz, birlik ve beraberlik ruhumuz' olarak belirleyerek, şehitlere ayırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı hutbede, milletin dün olduğu gibi bugün de büyük badirelerden geçtiği, ağır imtihanlar verdiği belirtilerek, "Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bugün de vicdanı körelmiş, insafını ve insanlığını kaybetmiş güçlere, bizi tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı amansız bir mücadele veriyoruz. Yine dün olduğu gibi bugün de kadını erkeği, genci yaşlısı, hâsılı milletimizin her bir ferdiyle bayrağımızı indirtmeyecek, ezanlarımızı dindirtmeyecek, vatanımızı çiğnetmeyeceğiz. Bizleri başarılı kılacak olan, Allah’a karşı sarsılmaz imanımızdır. Vatana, ezana, bayrağa ve bağımsızlığa sevdamızdır. Yüreğimizdeki şehitlik ve gazilik arzusudur" cümleleri vurgulandı.

"Kenetlendikçe kazanamayacağımız mücadele yoktur"

Mehmetçiğin, daima mazlumun yanında zalimin karşısında olduğu vurgulandıktan sonra, hutbede şunlar kaydedildi, "Terörden bunalan coğrafyalara barış, umudu tüketilmek istenen masumlara umut, huzuru kaçırılan mahzunlara huzur dağıtmak üzere sefere çıkan Mehmetçiğimiz, dün hain bir saldırıya uğradı. Acımız büyük, yüreğimiz buruktur. Şehitlerimizin ruhu şâd olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Yüce Rabbim yaralılarımıza şifalar ihsan etsin. Bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın. Şu hususu unutmayalım ki bizi biz yapan, bizi millet yapan değerlerimizin etrafında kenetlendikçe kazanamayacağımız hiçbir mücadele yoktur"

"Hainlerin oyunları bozulacak, hileleri başlarına dolanacaktır"

Cuma hutbesinde daha sonra şunlar yer alıyor, "Birlik, beraberlik ve kardeşlik şuurunu diri tuttukça, karşı koyamayacağımız hiçbir hain saldırı, elde edemeyeceğimiz hiçbir zafer yoktur. Hiç şüphemiz yok ki Cenâb-ı Hakk’ın yardımıyla hainlerin oyunları bozulacak, zalimlerin tuzakları ayaklarına, hileleri başlarına dolanacaktır. Dün olduğu gibi bugün de zafer, hakkın ve hakikatin yanında yer alan aziz milletimizin olacaktır. Allah’ım! Kahraman ordumuza nusretini ve zaferini, cennet yurdumuza lütuf ve bereketini ikram eyle! Allah’ım! Şehitlerimize merhametini, gazilerimize inayetini, milletimize şefkatini esirgeme!" kıssaları vurgulandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye kapıları açtı! Yunanistan medyasında büyük panik geliyorlar
Dolar güne rekorla başladı işte döviz kurlarındaki son durum
Vladimir Putin İdlib saldırısı sonrası ne yapacak? İşte planı
İdlib'de askerimizi Rus jetleri mi vurdu? Rusya'nın açıklamasındaki 2 satır suçlayıcı
Rusya, seyir füzeleri yüklü iki fırkateynini Suriye kıyılarına gönderdi
İdlib'de 33 asker nasıl şehit oldu Murat Yetkin kahreden detayları yazdı
ÖNCEKİ HABERLER
Uzman Çavuş İbrahim Tüzel İdlib şehidinin haberi Mersin'e ulaştı
Rusya’dan tehdit gibi açıklama! Türkiye için kötü olur
Tabur ne demek bir taburda kaç asker olur?
NATO nedir NATO üyeleri olan ülkeler ve maddeleri nelerdir?
Cumhurbaşkanlığı'ndan İdlib açıklaması! Türkiye kendini savunma hakkını kullandı
Hacet namazı nasıl kılınır 4 rekatlık hacet namazı kılınışı
Yorumlar 1 yorum