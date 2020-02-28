KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Türkiye'ye İdlib şehitleriyle ilgili taziye mesajı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Suriye'nin İdlib kentinde, Türk askerine rejim kuvvetleri tarafından yapılan hava saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için başsağlığı ve taziye mesajı yayımladı.

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Akıncı “Suriye-İdlib'den gelen acı haber hepimizi derinden sarstı, şu ana kadar 33 gencecik askerin şehit olduğu bilgisi var” diyerek şunları kaydetti.

“Türkiye’nin bu büyük acısını şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına paylaşıyorum, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum." diye konuştu