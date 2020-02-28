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İdlib'de askerimizi Rus jetleri mi vurdu? Rusya'nın açıklamasındaki 2 satır suçlayıcı

İDLİB'de Esad güçlerinin saldırısında 33 asker şehit düştü. Rusya'dan saldırıyla ilgili son dakika açıklamalar geldi. 'Bizim uçaklarımız vurmadı" denilen açıklamada "Türk askerlerinin söz konusu bölgede olmamaları gerekiyordu." ifadesi dikkat çekti.

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İdlib'de 33 şehit onlarca yaralının olduğu saldırıda hava desteği verip vermediği merak edilen Rusya'dan beklenen açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Hava saldırısında Rus uçağı görev almadı" denildi. 

Rusya'nın açıklamasında suçlayıcı satırlar da var. Açıklamada "Söz konusu saldırı, teröristlerle bir arada bulunan Türk askerlerinin de vurulmasıyla sonuçlandı" denildi. 

Rusya'nın İdlib saldırısına ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

Türk askeri teröristlerle birlikteydi

-"Suriye İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde bulunan HTŞ üyesi teröristler, Suriye Ordusu (SAA) mevzilerine yönelik büyük çaplı bir operasyon başlattı ve Suriye Ordusu bu sadırıya yanıt verdi. Söz konusu saldırı, teröristlerle bir arada bulunan Türk askerlerinin de vurulmasıyla sonuçlandı. 

Rusya koordinatları aldı

-Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi temsilcileri, geçen 24 saat içinde sürekli olarak Türk mevkidaşlarından, teröristlerin çatıştığı bölgelere yakın bulunan TSK’nın tüm birliklerinin bulunduğu yerlerin koordinatlarını istedi ve aldı.

Suriye'nin ateşi kesmesini sağladık
-Rusya Ordusu, yaralanan Türk askerlerine ilişkin bilgi alınır alınmaz Suriye ordusunun ateşe tamamen son vermesi yönünde kapsamlı önlemler aldı, ölen ve yaralanan Türk askerlerinin Türkiye topraklarına güvenli tahliyesi sağlandı. 

*Rusya Hava Uzay Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları Behun yerleşimi yakınlarında kullanılmadı.

-Rusya’nın Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye ordusunun yanıt ateşi sonucu İdlib gerilimi azaltma bölgesinde yerleştirilen Türk gözlem noktalarına ve birliklerine yönelik her türlü güvenlik risklerinin ortadan kaldırılması için Türkiye’nin İdlib koordinasyon merkezi ile sürekli temas halindedir.

*Türk makamları tarafından verilen bilgiye göre, Türk askerlerinin söz konusu bölgede olmamaları gerekiyordu."

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