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Edirne'de göçmenler Yunanistan sınırına doğru ilerliyor

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hain hava saldırısıyla şehit olan 33 askerimizin ardından Türkiye, Avrupa'ya açılan sınır kapılarının mülteciler için serbest olacağını duyurmasıyla, göçmenler Yunanistan sınırına doğru harekete geçti.

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Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki açıklamalardan sonra  Edirne'de bir grup göçmen Yunanistan'a gitmek için sınırına yürüdü.

Edirne'ye gelen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 300 göçmen, haberin duyulmasının ardından gece yarısı Yunanistan'a geçmek üzere sınıra doğru yürüyüşe başladı. Sırtlarına çanlarını alan göçmenler, Karaağaç Mahallesi'nden Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaşmak için yürüyüşlerini sürdürüyor. Aralarında Suriye, İran, Irak, Fas, Pakistanlıların da bulunduğu göçmenler, İdlib'deki saldırının ardından kendi aralarında haberleşerek Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye geldiklerini söyledi.

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