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İşte Beşiktaş'ın Oğuzhan Özyakup kararı

Beşiktaş'tan yıllık 2 milyon Euro kazanan Oğuzhan Özyakup, kazandığı parada indirime giderse siyah-beyazlı takımda kalacak.

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Süper Lig'de geride kalan 23 haftada 37 puan toplayan ve 7. sırada bulunan Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro planlaması gerçekleştiriliyor. Bu doğrultuda siyah beyazlı kulüp Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup'un geleceğiyle ilgili olarak kararını verdi.

1 yıl daha kiralanmayacak
Feyenoord formasıyla çıktığı ilk maçta Emmen'e gol atan 27 yaşındaki oyuncu yaşadığı sakatlık sebebiyle şu anda forma giyemiyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre sakatlığın uzun sürmesi ve form tutamaması durumunda Feyenoord'un, Oğuzhan'ı bir yıl daha kiralamaktan vazgeçmesi bekleniyor.

İndirime giderse kalacak
Bu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda Beşiktaş yönetimi, Oğuzhan Özyakup ile indirimli yeni sözleşme imzalaması için görüşmelere başlayacak. Beşiktaş'tan yıllık 2 milyon Euro kazanan Oğuzhan Özyakup'un bu talebe nasıl cevap vereceği merakla bekleniyor.

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