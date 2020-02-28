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Facebook, Instagram ve Twitter kapatıldı mı neden girilemiyor?

Suriye'de yaşanan hain saldırı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşımlar başlayınca Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya ağlarına erişim sorunu yaşandı. Vatandaşlar internetteki yoğun yavaşlık nedeniyle Twitter, Instagram, Facebook sistelerinin kapanıp kapanmadığını araştırıyor...

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Gece saatlerinde yaşanan 33 askerimizin şehit olduğu hain saldırının ardından Twitter, Facebook ve Instagram’a erişilemedi, tahminlere göre dezenformasyonu engellemek amacıyla sosyal medya siteleri geçici olarak kapatıldı. Sabah saatlerinde sitelere erişim sağlanmaya başlanırken yavaşlık sürüyor. Sitelere erişim konusunda farklı operatörlerde farklı durumlar gözleniyor.

Ppovokatif paylaşımlara inceleme

Suriye’deki saldırı sonrasında sosyal medya üzerinden provakatif paylaşımlar yapanlar hakkında işlemler başlatılacağı açıklandı.

Resmi açıklama yok

Sosyal medya sitelerine erişim yasağına dair resmi bir açıklama yapılmadı ancak erişim sorunu küresel değil ve sadece Türkiye’de yaşanıyor. İnternetteki erişim sorunlarının bugün ortadan kalkması bekleniyor.

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