İbrahim Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile İdlib krizini görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, son raddeye ulaşan İdlib krizi ile ilgili ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert O'Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Katil Esad'ın alçak hava saldırısı sonrası İdlib'den dün gece saatlerinde peş peşe gelen son dakika şehit haberleri Türkiye'nin yüreğini yaktı. Hatay Valiliği, İdlib'deki saldırıda şehit sayısının 33'e yükseldiğini yaralıların ise tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

Kalın'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert O'Brien ile telefonla görüştüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Kalın'ın, O'Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi.