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Anadolu Efes'ten üst üste 11.galibiyet

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 26. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 99-86 yenerek üst üste 11. galibiyetini aldı.

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THY Euroleague'in 26. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 99-86 yenerek, üst üste 11’inci galibiyetini elde etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes Benz Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk 5 dakikasını 18-14 önde geçen Anadolu Efes, ilk periyodu da 32-21 üstün tamamladı.

İkinci periyotta rakibin sayı bulmasına ve fark 3 sayıya kadar indirmesine izin veren lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına 50-47 önde girdi.

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