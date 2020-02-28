Esed'in 33 askerimizi şehit etmesi dünya basınında manşet oldu Türkiye'nin hakkı var

Esed rejiminin İdlib'de savaş uçaklarıyla gerçekleştirdiği alçak saldırıda 33 askerimiz şehit oldu. Dünya basını, saldırıyı son dakika olarak duyurdu. Financial Times son saldırı sonrası topyekûn bir çatışma riskinin ortaya çıktığını yazdı.

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Esed rejiminin İdlib'te 33 askerimizi şehit etmesini dünya basını son dakika olarak duyurdu. Uluslararası haber ajanslarının 'acil' koduyla duyurduğu İdlib saldırısı için kim ne söyledi? İşte dünya basınından o haberler.

Deutsche Welle (DW): Türkiye, NATO'nun 5. maddesini işletme hakkına sahip. Ancak böyle bir kontekste bu maddenin işletilmesine onay verilir mi bilinmiyor. Daha önce sadece bir kez bu madde işletildi o da ABD'nin talebiyle Afganistan'da.

Al Jazeera: Hava saldırısında Türk askerlerinin hayatını kaybetmesi gerilimi daha artıracak, yeni bir insani kriz dalgası tetiklenebilir.

New York Times: Türk ordusu, Suriye'nin kuzeybatısındaki hava saldırısında büyük kayıp yaşadı. Bu saldırı Suriye'deki savaşın seyrini değiştirebilir.

Associated Press (AP): Türk yetkililer Suriye'nin kuzeybatısındaki hava saldırısında askerlerin hayatını kaybettiğini açıkladı, bir gündeki en büyük kayıp.

The Guardian: Türkiye, Suriye iç savaşında en kötü günü yaşadı. Rusya üç aydır İdlib'de Şam'a yardım ediyor.

Le Monde: Bombardımanlar Ankara ile Moskova'nın arasını açma riski doğuruyor. Rus ve Türk yetkililer arasındaki yeni tur görüşmeler Perşembe günü Ankara'da gerçekleşti, sonucuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Financial Times: Saldırı, Türkiye'yi Suriye rejimi ile Rus müttefiklerine karşı topyekûn bir çatışmaya itme riski taşıyor. Saldırıyla, İdlib'deki insani krizi ve mülteci akınını önlemeye çalışan Türkiye, NATO üyesi müttefiklerinden destek çağrısını yineleyecektir.