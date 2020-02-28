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Fahrettin Altun: Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmayacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de TSK unsurlarını hedef alan ve 22 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

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Türkiye, İdlib'den gelen haberle sarsıldı! İdlib'de TSK unsurlarına yönelik hava saldırısında ilk açıklamalara göre 22 asker şehit oldu. 

Saldırının hemen sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de geniş katılımlı güvenlik zirvesini topladı. Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası resmi açıklama yapılmazken İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye'de sahadaki faaliyetlerin devam edeceğini duyurdu.

Altun yaptığı açıklamada, İdlib'de şehit olan askerlerin kanı yerde kalmayacak diyerek "Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecek" açıklamasında bulundu.

Altun'un açıklaması şöyle:

"Namlusunu, askerlerimize doğrultan gayrı meşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır. Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir. Geçmişte Ruanda'da, Bosna Hersek'te yaşananların bugün İdlib'de tekrarlanmasına seyirci kalınamaz, kalınmayacaktır. Astana Süreci tarafları başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz."

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