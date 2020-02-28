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İdlib şehitlerinin isimleri açıklandı mı? Yaralıların kimlikleri belli değil

İDLİB'den gelen son dakika haberi Türkiye'nin yüreğini dağladı. Şehit olan 9 askerimizin kimlikleri ailelerine haber verildikten sonra kamuoyuna açıklanacak.

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İDLİB'den gelen şehit haberleri yürekleri dağladı. İdlib'de Suriye rejimi tarafından düzenlenen hava saldırısında bölgedeki TSK unsurları hedef alındı. Hatay Valiliği, saldırıda 9 askerin şehit olduğu haberini duyurdu.

Açıklama Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan geldi. Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur" dedi. 

Şehitlerim isimleri ve memleketleri henüz açıklanmadı. Şehit ailelerine haber verildikten sonra isimler kamuoyu ile paylaşılacak. Saldırıda çok sayıda askerimiz de yaralandı. Yaralı askerler, Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye'ye getirildi. Hatay Valisi, yaralılardan bazılarının durumlarının ağır olduğunu söyledi ancak isimleri hakkında bilgi vermedi.

Vali şunları söyledi:

-Tüm sağlık personelimiz görevi başındadır. Yaralılarımıza gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Hemşehrilerimden müsterih olmalarını, hastanelerin etrafında herhangi yığılma olmamasını buradan istirham ediyorum."

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