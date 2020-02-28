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Erdoğan ve Akşener telefonla görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüştü. Akşener, Balıkesir programını iptal ederek Ankara'ya dönüyor.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İdlib'de meydana gelen gelişmelerle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, İdlip'de meydana gelen gelişmelerle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü. Sayın Genel Başkan, Balıkesir programını iptal ederek, gelişmeleri takip ve değerlendirmek üzere Ankara'ya dönüyor" denildi.

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