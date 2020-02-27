HABER /  POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Akar ABD'li mevkidaşı Esper ile telefonda görüştü

Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile İdlib, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularında telefonda görüştü.

Abone ol

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Akar ve ABD'li mevkidaşı Esper, İdlib sorunun çözümü başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'den dünyaya İdlib çağrısı
Cinsel organı ve boğazı kesilmiş bulundu
Bakan Soylu Van'daki depremzede çocukların keyifli anlarını paylaştı
İstanbul Pendik metro istasyonundaki cinsel taciz şüphelisi tutuklandı
MHP lideri Bahçeli'den İdlib açıklaması
PFDK, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin cezalarını açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Kandilde çekilecek zikirler neler saati var mı Diyanet
Regaib kandilinde çekilecek tesbihler hangisi Diyanet
Tahkim'den Göztepe-Beşiktaş kararı!
Kandil duası Regaip gecesi okunacak dualar peygamberimizin duası
İran'ın eski Vatikan Büyükelçisi koronavirüsten hayatını kaybetti
Ek ders ücreti 2020 ne kadar oldu öğretmen ek ders ödemeleri
Yorumlar 1 yorum