Türkiye'den dünyaya İdlib çağrısı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de yaşanan süreç ile ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

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İdlib'de rejim güçlerinin sivil halka ve Türk askerine yönelik saldırgan tutumu devam ederken Türkiye bölgede rejim unsurlarını ortadan kaldırmakta kararlı adımlarını atmaya devam ediyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Altun'un açıklamalarından satır başları:

Uluslararası toğlu rejimin İdlib'deki vahşetini görmeye başlıyor. Ancak, bu yeterli değildir. Uluslararası toplumun sorumlu üyeleri harekete şimdi harekete geçmelidir. İdlib'de halkın güvenliği ve bölgenin istikrarı tehlikededir.

Başka önlemler almaktan çekinmeyeceğiz

Rejim güçlerinin İdlib'i boşaltmasına izin vermeyeceğiz. İdlib Rusya ile yapılan anlaşmalar ile ateşkes bölgesi olarak kabul edilmiştir. Diplomatik ve politik yollardan çözüm bulamazsak bu insani felaketi durdurmak adına başka önlemler almaktan çekinmeyeceğiz.

Zaman doluyor!

Zaman doluyor! Katil rejim, sivillere ve Türk askerine saldırdı. Yanıt verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Rejimin bu saldırgan tutumu devam ederse, masum insanları öldürmesini ve yerlerinden etmesini engellemek için planlarımızı devreye sokacağız.

Zaman bitiyor! Katil rejim, yerdeki sivillere ve askerlerimize saldırdı. Yanıt vermeye devam ettik ve devam edeceğiz. Bu saldırılar devam ederse, rejimin daha fazla insanı öldürmesini ve yerinden etmesini durdurma planlarımızla ilerliyoruz.