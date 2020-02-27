İran'ın eski Vatikan Büyükelçisi koronavirüsten hayatını kaybetti

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre; eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi (81), önceki gün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle başkent Tahran'daki Mesih Danişver Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kovid-19 testi pozitif çıkan Hüsrevşahi, 81 yaşında, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tebriz'de 1939 yılında doğan Hüsrevşahi, 1979'daki devrim sonrasında İslami İrşad ve Kültür Bakanlığında iki yıl boyunca Devrim lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin temsilciliğini yapmıştı.

Hüsrevşahi, bir dönem İran'ın Kahire Temsilciliğinin Başkanı ve İran'ın Vatikan Büyükelçisi görevinde de bulunmuştu.