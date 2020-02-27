DSÖ'den hızla yayılan koronavirüsle ilgili yeni açıklama

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan koronavirüsle ilgili DSÖ'den yeni bir açıklama geldi.

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İlk olarak Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede 40'dan fazla ülkeye yayılan yeni tip korovanirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 bin 810 kişi hayatını kaybetti. Ölümcül virüs tüm dünyada büyük panik yaratırken, Dünya Sağlık Örgütü'nden virüsle ilgili yeni bir açıklama geldi.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüsün dünya genelinde belirleyici bir noktaya ulaştığını ve ülkeleri virüsün yayılmasına karşı harekete geçmeye davet ederek, "Her ülke ilk koronavirüs vakalarına hazırlanmalı. Hiçbir ülke topraklarında virüs olmayacağı kanaatine kapılmasın. Bu büyük bir hata olur. Ancak ne umutsuz ne de çaresiz değiliz. İlk vakalar için hazır mıyız? İlk vaka geldiğinde ne yapacağız? İzolasyon merkezimiz, yeterli ekipmanımız var mı? Ülkeler şu an bu soruları kendine sormak zorundadır" ifadelerini kullandı.

"Virüse karşı ulusal planlama yapmak isteyen ülkelerin yanındayız"

Dünya Sağlık Örgütü'nün, virüse karşı ulusal planlamasını yapmak isteyen tüm ülkelerin yanında olduğunu belirten Ghebreyesus, "Endişe ve panik bize yardımcı olmayacak. İran ve İtalya'daki vakalar bu virüsün nelere kadir olduğunu bize göstermiş oldu. Bu virüs influenza (grip) değil, doğru önlemlerle kontrol altına alınabilir. Bu virüsün pandemik potansiyeli var. Şimdi virüsü önlemek ve hayatları kurtarmak için harekete geçme zamanı" dedi.