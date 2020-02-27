Koronavirüs bakın en çok hangi yaş gruplarını öldürüyor! Çin açıkladı

ÇİN, koronavirüse ilişkin ölüm istatistiklerini paylaştı. Salgında en yüksek ölüm oranı 80 yaş ve üzeri insanlarda gerçekleşirken 0-9 yaş grubunda hiç ölüm görülmedi.

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Ölümcül virüs dünyada hızla yayılırken Çin Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi, koronavirüste ölüm istatistiklerini paylaştı.

Kronik hastalığı olanlar dikkat

Virüsün, ilerleyen yaşlarda bulunan insanlarda etkisinin daha güçlü olduğu istatistiklere yansırken 0-9 yaş arasında can kaybı yaşanmaması dikkat çekti. En yüksek ölüm oranı ise yüzde 14.8 ile 80 yaş ve üzerinde yaşandı. Ayrıca kronik hastalığı bulunanlarda koronavirüs riski herhangi bir hastalığı olmayanlara göre daha fazla.

İstatistikler şu şekilde sıralandı:

- 80 yaş ve üstü: %14.8

- 70-79 yaş: %8

- 60-69 yaş: %3.6

- 50-59 yaş: %1.3

- 40-49 yaş: %0.4

- 30-39 yaş: %0.2

- 20-29 yaş: %0.2

- 10-19 yaş: %0.2

- 0-9 yaş: Ölüm yok

En çok erkeklerde var

Koronavirüsten ölümler en çok erkeklerde görülüyor. Bunun sebebi ise Çin'deki erkeklerde sigara içmenin çok yaygın olmasına bağlanıyor. Sigara içmek solunumsal komplikasyon riskini artırıyor.

- Erkek: Yüzde 2.8

- Kadın Yüzde 1.7

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin hastalıkları

Mevcut bir hastalığı olmayanlarda ölüm oranı yüzde 0.9. Hastalarda koronavirüsten ölüm riskini artıran mevcut hastalıklar ise şunlar:

- Kardiyovasküler (Kalp veya kan damarlarının hastalıklarını içeren gruba verilen genel bir isim) hastalıklar: %10.5

- Diyabet: %7.3

- Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH): %6.3

- Hipertansiyon: %6

- Kanser: %5.6

- Hastalığı olmayanlar: %0.9