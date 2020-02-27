İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı da koronavirüsüne yakalandı

İRAN 'dan koronavirüsüyle ilgili bir son dakika haberi geldi. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar'ın da koronavirüsüne yakalandığı açıklandı. İran'da arka arkaya ölüm haberlerinin gelmesinin ardından cuma namazı yasaklandı. DSÖ'den bir heyet İran'a gidiyor.

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Çin'den yayılan koronavirüs, İran'da devlet kademesine sıçradı. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar'ın yeni tip koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

Evinde karantinaya alındı

İbtikar'ın hastalığını evinde geçirdiğini belirten İbtihac, "Virüs bulaşma ihtimali nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın ekibindeki herkes gerekli testleri yaptırdı ancak sonuçlar cumartesi günü çıkacak." dedi.

İran’da korona virüsünden ölenlerin sayısı 26’ya yükseldi

Öte yandan, İran’da korona virüsünden ölenlerin sayısı 26’ya, vaka sayısı ise 245'e yükseldi.

CUMA NAMAZI YASAKLANDI İran'da arka arkaya ölüm haberlerinin gelmesinin ardından cuma namazının toplu olarak kılınması yasaklandı. İran'da korona virüsü salgını nedeniyle Cuma İmamları Şurasının aldığı son karara göre, başkent Tahran ve bazı eyaletlerde bu hafta toplu halde Cuma namazı kılınmayacağı duyuruldu.

Son 24 saat içerisinde 106 yeni vaka tespit edildi

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, korona virüsüne ilişkin son bilgileri paylaşarak, ”Son 24 saat içerisinde 106 yeni korona virüs vakası tespit edilmiş ve bunlardan 7 tanesi virüs sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Böylelikle toplam ölü sayısı 26, toplam onaylanmış vaka sayısı ise 245’e ulaşmıştır” demişti.

Koronavirüs İran'da devlet kademesinde



Ülkede virüs hızla yayılırken, İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki ile Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Müçteba Zünnur da koronavirüse yakalanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü'nden bir ekip İran'a gidiyor

Dünya Sağlık Örgütü'nden bir ekip durum değerlendirmesi yapmak ve destek vermek üzere bu hafta sonu İran'a gidiyor.